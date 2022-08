Primavera Milan, Simic si allena già con i nuovi compagni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come anticipato dalla da MilanNews.it (Leggi qui l'anticipazione della nostra redazione), Jan-Carlo Simic è un nuovo giocatore del Milan! In attesa dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, il centrale croato si sta già allenando con la Primavera di Mister Ignazio Abate, come documentato dalle immagini pubblicate dal Milan sul proprio sito ufficiale, in cui si vede il neo centrale del Milan abbracciato dall'ex terzino.