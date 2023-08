Primo giorno di riposo per il Milan dopo il rientro di ieri dagli USA

Dopo la tournée estiva, che si conclusa con il match contro il Barcellona di mercoledì mattina, il Milan ieri è tornato in Italia.

Per la squadra ci saranno ora due giorni di riposo per poter smaltire jet lag ed il lungo viaggio, per poi riprendere gli allenamenti a Milanello nel pomeriggio di domenica 6 agosto: i rossoneri troveranno due nuovi compagni ad attenderli, ovvero Chukwueze e Musah (atteso oggi in Italia).