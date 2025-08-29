Primo tempo complicato per Santiago Gimenez a Lecce: le statistiche

di Lorenzo De Angelis

Prima frazione complicata per Santiago Gimenez a Lecce. Nonostante l'occasione sul finale, il messicano non è riuscito ad imporsi in mezzo al campo, complice anche la prova di grande attenzione che i due centrali salentini stanno facendo su di lui. Di seguito le statistiche più importanti del primo tempo del Bebote fornite dal portale Sofascore.

Goal attesi (xG): 0.44
Tiri in porta: 0
Tiri fuori: 1
Tiri bloccati: 1
Dribbling tentati (riusciti): 1(0)
Grandi occasioni da rete mancate: 1
Tocchi: 14
Passaggi precsi: 5/6 (83%)
Duelli a terra (vinti): 3 (1)
Duelli aerei (vinti): 5 (1)