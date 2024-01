Probabile formazione Atalanta: De Ketelaere out? Gasperini cambia in porta e rilancia Scamacca

vedi letture

Vigilia di Coppa Italia per l'Atalanta, che domani a a San Siro contro il Milan si gioca l'accesso alle semifinali della competizione. "Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio - ha sottolinea il il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa - ma domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, domani andiamo lì per giocarci questa competizione".

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ATALANTA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

ALCUNI DUBBI DI FORMAZIONE

Hien è pronto per giocare dal primo minuto?

"Atleticamente sta bene, ha sempre giocato col Verona. Giocavano in un ruolo molto simile, è chiaro che ha bisogno un po' di rodaggio".

Musso sarà il portiere di coppe e Carnesecchi di campionato?

"Stanno avendo una serie di partite entrambe, Musso ha fatto bene quando ha giocato, anche meglio degli anni passati. Anche Carnesecchi ha fatto una buona partita contro la Roma, cerco di seguire il momento".

Scamacca?

"Ha avuto qualche acciacco, anche se non è al massimo è sempre in grado di determinare".