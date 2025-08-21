Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Boniface
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Jashari Estupinan
Pulisic (Gimenez) Leao
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILAN (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Jashari Estupinan
Pulisic (Boniface) Leao (Gimenez)
