Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con i suoi nuovi acquisti

© foto di MilanNews
Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Jashari Estupinan

Pulisic (Gimenez) Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Jashari Estupinan

Pulisic (Gimenez) Leao (Hojlund)