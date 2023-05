PROBABILE FORMAZIONE - Milan con i titolari. Occhio, però, ad una carta a sorpresa

MilanNews.it

Dopo la vittoria contro la Sampdoria e la penalizzazione della Juventus, il Milan si è ritrovato al quarto posto con la possibilità di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Primo match point per i rossoneri sarà la sfida di domenica all'Allianz Stadium proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Stefano Pioli schiererà praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw, in ballottaggio con Kjaer, al centro della difesa al fianco Tomori, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Messias (in vantaggio su Saelemaekers), al centro da Brahim Diaz e a sinistra da Leao; da non scartare l'ipotesi Pobega trequartista come accaduto nella gara di andata: in questo caso Messias in panchina con Brahim a destra.

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Tonali Krunic

Messias Diaz Leao

Giroud

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, Adli, Bakayoko, Messias, De Ketelaere.

Ballottaggi: Saelemaekers-Messias-Pobega (30-60-10); Thiaw-Kjaer (55-45),

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic.

Squalificati: /

Diffidati: Kjaer, Pobega, Rebic, Kalulu.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN

