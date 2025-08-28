Probabile formazione Milan: ecco dove giocherebbe Nkunku

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana Ricci (Modric) Loftus-Cheek (Jashari) Estupinan

Pulisic (Gimenez) Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana (Loftus-Cheek) Ricci (Modric) Jashari Estupinan

Pulisic Leao (Nkunku)

LE PAROLE DI JASHARI

Ardon Jashari, centrocampista del Milan è intervenuto così a Sky Sport, rilasciando un'intervista in merito a questo complicato avvio di stagione, iniziato con la sconfitta di San Siro contro la Cremonese. Di seguito, queste le dichiarazioni del numero 30 milanista:

Sulla sconfitta contro la Cremonese

"Sappiamo che partire bene è importante per il morale ma non solo, è stato brutto perdere la prima partita davanti ai nostri tifosi, ma forse va bene così, sarà per noi come una sveglia per rialzarci e fare meglio dalla prossima".

Su Modric

"E' un campione e lo vediamo ogni giorno, sappiamo che allenarci con lui potrà essere come un insegnamento per noi, specialmente per i giocatori più giovani come me".

Obiettivi e Champions

"Vogliamo vincere più partite possibili, poi se parliamo di obiettivi noi ogni giorno in spogliatoio affrontiamo questo argomento, lo sappiamo e voglia raggiungerlo. Se vinceremo e faremo tanti punti sarà più facile tornare in Champions League e raggiungere traguardi al vertice, che è dove deve stare un club come il Milan".