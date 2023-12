probabile formazione Torna Giroud in attacco, Theo confermato in coppia con Tomori

vedi letture

Dopo un po' di tempo il Milan ha avuto una settimana piena per preparare il prossimo impegno, anzi i prossimi impegni: perchè dopo la trasferta contro l'Atalanta in programma sabato alle 18, i rossoneri voleranno mercoledì in Inghilterra per sfidare il Newcastle. Il focus della squadra è però ancora tutto sulla sfida di Bergamo. Stefano Pioli, con ogni probabilità, dovrà fare a meno anche per questa giornata sia di Rafael Leao che di Simon Kjaer che, al massimo, potrebbero recuperare per la panchina.

Al centro dell'attacco tornerà Olivier Giroud, dopo le due giornate di squalifica: di conseguenza Luka Jovic si accomoderà in panchina, pronto a subentrare. Ai lati della punta però le scelte sono obbligate: Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. Mani legate per Pioli anche in difesa dove l'emergenza continua: accanto a Tomori verrà confermato Theo come difensore centrale, dopo l'ottima prova contro il Frosinone. Il suo posto sulla fascia sinistra sarà preso da Florenzi. A centrocampo la linea a tre ormai consueta, formata tutta da nuovi acquisti: Loftus, Musah e Reijnders.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 19 Theo Heranandez 42 Florenzi

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

21 Chukweuze 9 Giroud 11 Pulisic

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic, Camarda.

Diffidati: Musah

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Leao, Okafor.

Squalificati: nessuno

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: La Penna

Assistenti: Imperiale-Vecchi

IV Uomo: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

TV e streaming: DAZN

Ore: 18.00

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Web: MilanNews.it