probabile formazione Verso Milan-Club Brugge: Fonseca svela l'undici iniziale

vedi letture

Il Milan ha un solo obiettivo contro il Club Brugge: vincere. I rossoneri sono ancora a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League (sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen) e per questo è fondamentale ottenere una vittoria contro i belgi così da smuovere finalmente la classifica. Per questa sfida, Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez (era squalificato in campionato) e Matteo Gabbia, che ha saltato la gara contro l'Udinese per un fastidio muscolare. Non sarà a disposizione Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla. Ancora out Bennacer, Florenzi, Calabria e Jovic (fuori lista)

In conferenza stampa Fonseca, con un siparietto, ha dato la formazione titolare di domani pomeriggio: Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

9 Morata

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria, Abraham

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Robert Kempter - Christian Dietz

IV uomo: Florian Badstübner

VAR: Christian Dingert

AVAR: Sören Storks

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it