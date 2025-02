probabile formazione Verso Milan-Inter: Abraham prima punta, dietro Tomori-Pavlovic

vedi letture

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, che costringerà il Milan a giocare i playoff contro il Feyenoord per andare agli ottavi, la formazione di Sergio Conceiçao è attesa dal derby contro l'Inter, valido per la 23^ giornata di Serie A. Dopo aver vinto le prime due stracittadine della stagione (una in campionato e una in Supercoppa Italiana), i rossoneri sperano di portare a casa un successo anche stavolta, ma non sarà semplice sia per la forza dell'avversario, sia perchè il Diavolo non sta affatto attraversando un momento di forma positivo.

A livello di formazione, ci dovrebbe essere l'esordio assoluto nel Milan di Walker che agirà da terzino destro. A sinistra spazio al solito Theo Hernandez, mentre in mezzo ci saranno Tomori e Pavlovic. In mezzo al campo il tecnico portoghese dovrà fare a meno dello squalificato Fofana: al suo posto Bennacer, a completare il reparto ci saranno Musah e Reijnders. In avanti, Pulisic e Leao sulle fasce, mentre la prima punta sarà Abraham. Gabbia e Thiaw sono recuperati e andranno in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

80 Musah 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 90 Abraham 10 Leao

All. Conceicao

A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Zeroli, Jimenez, Camarda, Okafor, Chukwueze, Jovic.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Emerson Royal

Squalificati: Fofana

Diffidati: nessuno

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 2 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN e Sky

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Carbone-Peretti

IV UOMO: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Doveri