probabile formazione Verso Milan-Stella Rossa: chi al posto di Pulisic? La possibile scelta di Fonseca

E' tempo di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo la sconfitta in campionato contro l'Atalanta, torna in campo contro la Stella Rossa nella sfida valida per la sesta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Bennacer, Florenzi, Jovic e soprattutto Pulisic, che si è infortunato al polpaccio venerdì a Bergamo.

E il grande dubbio di formazione di Fonseca è proprio su chi sostituirà l'americano sulla trequarti. Le opzioni sono tre: Loftus-Cheek trequartista e Musah a destra, Loftus-Cheek trequartista e Chukwueze a destra, Morata trequartista, Musah a destra e Abraham centravanti. La scelta dovrebbe ricadere sulla seconda opzione. Per il resto si va verso al conferma dei giocatori che hanno iniziato il match di campionato contro l'Atalanta: Maignan tra i pali, Emerson Royal e Theo Hernandez terzini, Gabbia e Thiaw al centro della difesa, Fofana e Reijnders in mezzo al campo e Leao a sinistra. Anche Morata è certo di una maglia da titolare, da capire se agirà da prima punta o qualche metro più indietro.

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Emerson Gabbia Thiaw Theo

Fofana Rejnders

Chukwueze Loftus-Cheek Leao

Morata

A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Musah, Abraham, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: /

Diffidati: Calabria, Tomori, Fofana, Chukwueze

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic, Okafor

Ballottaggi: Chukweueze/Musah; Loftus-Cheek/Morata; Morata/Abraham

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Jesús Gil Manzano ESP

ASSISTENTI: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

QUARTO UOMO: Francisco José Hernandez Maeso ESP

VR: Cesar Soto Grado ESP

AVRA: Benjamin Brand GER

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it