Programma Champions League: si comincia. In campo due italiane

Programma Champions League: si comincia. In campo due italianeMilanNews.it
di Antonello Gioia

Dopo le sfide di ieri sera, il primo turno di Champions League continuerà oggi con altre sei partite in programma. 

Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos – Pafos 18.45
Slavia Praha – Bodø/Glimt 18:45 
Ajax – Inter 
Bayern München – Chelsea
Liverpool – Atlético Madrid
Paris Saint-Germain – Atalanta