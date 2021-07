PSG, con Donnarumma i parigini arrivano ad avere in rosa ben 9 portieri

Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, con l'acquisto di Gigio Donnarumma, annunciato ieri ufficialmente, il PSG ha in rosa ben 9 portieri! Un’assurdità che testimonia ancora una volta gli incredibili investimenti, non sempre andati a buon fine, che il club parigino fa. Oltre al portiere ex Milan, ci sono: Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Alphonse Areola, Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas Lavallé. I primi due di questa lista sono destinati al ruolo di secondo e terzo portiere, mentre per tutti gli altri bisogna trovare una soluzione sul mercato.