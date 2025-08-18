Pulga: "Napoli, Inter e Juve favorite. Il Milan lo metterei come quarta forza"

Ivo Pulga, ex allenatore che ha allenato in carriera anche il Cagliari, si è così espresso a Radio FirenzeViola sulla Fiorentina e sulla Serie A in generale: "Pioli è un ottimo allenatore, ha fatto qualche acquisto importante e ha cambiato modo di giocare con il 3-5-2 ritornato di moda in tante squadre. La squadra è un po' da scoprire, davanti è forte con Dzeko e Kean e vediamo se Fagioli potrà esplodere".

Può presentare il prossimo campionato di Serie A?

"Napoli, Inter e Juve le vedo favorite, anche se il Napoli quest'anno avrà anche la Champions. Il Milan lo metterei come quarta forza. Nella corsa all'Europa vedo bene la Roma, se riesce a immagazzinare i principi di Gasperini, Milan e Fiorentina, mentre vedo in difficoltà per motivi diversi l'Atalanta e la Lazio. Il Como può lottare per un posto UEFA".

Il mercato conservativo della Fiorentina è un segnale?

"Ha fatto grossi sacrifici per trattenere alcuni giocatori e vediamo Dzeko alla sua età cosa potrà fare. Sulla carta è da Europa, vediamo, però non vedo una Fiorentina che possa fare più di questo".

Pisacane la convince?

"È alla prima esperienza, ma è tanto che è lì e conosce bene l'ambiente, era una scelta che doveva fare una società che deve salvarsi. O prendi uno navigato e che porta una salvezza, ma in passato anche con tecnici noti è retrocesso, quindi credo sia la strada giusta quella con un allenatore e giocatori giovani".

Qual è il suo giudizio sul Cagliari?

"Ieri sera non mi è piaciuto in Coppa, con un 3-5-2 con Deiola nei tre dietro che non mi fa impazzire. Credo che debba trovare ancora una quadra e credo che non possa creare problemi alla Fiorentina all'esordio".