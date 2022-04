MilanNews.it

L'ex bomber del Torino Paolo Pulici è stato intervistato sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola e ha detto la sua sulla corsa verso lo scudetto. In particolare l'ex attaccante granata ha indicato la sua favorita per la vittoria finale: "Sulla carta avrei detto l'Inter, ora vedo il Milan con più entusiasmo".