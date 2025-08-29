Pulisic a DAZN: "Sappiamo quanta qualità abbiamo, sta a noi dimostrarlo ogni partita"

vedi letture

Intervenuto così ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic ha parlato dopo la vittoria del Milan soprattutto grazie al suo gol, decisivo nel secondo tempo per "ghiacciare" La partita. Di seguito le dichiarazioni dell'americano:

Sulla qualità del Milan

"Sappiamo essere un gruppo forte e con grande qualità, sta a noi dimostrarlo sul campo ogni partita come abbiamo fatto stasera".

Una vittoria convincente

"Sì è vero, abbiamo saputo tenere bene il campo contro il Lecce, ma è fondamentale non subire gol per il nostro modo di giocare, oggi ci siamo riusciti".