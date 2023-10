Pulisic a Milan TV: "Giroud in porta è stato incredibile, sono orgoglioso di segnare con questi colori"

Intervistato ai microfoni di Milan TV, queste le dichiarazioni del match gol winner Cristian Pulisic, al quarto sigillo in Serie A con la maglia del Milan: "Surreale vedere Olivier in porta, ma è stato incredibile e siamo tutti felici. Abbiamo giocato contro una squadra difensiva, non è stato facile. Mi piace fare gol e aiutare la squadra a vincere, è una delle mie migliori partenze in ambito di gol segnati, non voglio fermarmi qui".