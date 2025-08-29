Pulisic a Sky: "È stata una notte bellissima. Oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto a settimana scorsa"

Nell'immediato post partita di Lecce-Milan Ruben Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni.

Come stai con la caviglia?

"Io sto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso sto bene. Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. È stata una notte bellissima".

Come mai è successa quella partita contro la Cremonese?

"Non abbiamo giocato malissimo contro la Cremonese, solo piccoli dettagli. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo fare 3.4 gol. Creiamo anche le opportunità. E sì, oggi abbiamo fatto molto meglio".

È arrivato Nkunku: che qualità porta?

“Lui ha tante qualità. Lui arriva qua e può aiutare molto la squadra”.