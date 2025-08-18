Pulisic celebra la prima vittoria dell'anno con un post su Instagram

di Antonello Gioia

>Al termine di Milan-Bari, Christian Pulisic, calciatore del Milan, ha postato quanto segue sul suo profilo ufficiale Instagram: "First win of the year".