Pulisic in gol: ottimo modo per festeggiare un grande traguardo personale

vedi letture

Tra i migliori in campo ieri sera c'è stato Christian Pulisic che ieri è stato tra i più attivi: ha recuperato il pallone per il gol dell'1-0, ha segnato un gol meraviglioso per il raddoppio e ha battuto l'angolo da cui poi è nato il terzo gol rossonero. Un ottimo modo per festeggiare un grande traguardo che ieri l'americano ha tagliato scendendo in campo contro il Frosinone.

Infatti, Christian Pulisic ha giocato contro il Frosinone la sua partita numero 200 in carriera nei cinque principali campionati europei. Nello specifico ha disputato 90 gare con il Borussia Dortmund, 98 con il Chelsea e 12 con il Milan. Con i rossoneri è già arrivato a cinque reti e due assist, nessun centrocampista in Serie A ha fatto meglio (condivide il primato con Bonaventura e Colpani).