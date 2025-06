Pulisic: "Ovunque vada c’è chi mi ama o mi odia perché è un tifoso dell’Inter"

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A. Lo statunitense parla della sua rinascita calcistica a Milano ma non solo, toccando anche tanti temi personali.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Com’è la vita in Italia?

“Per me è molto rilassante. Penso che gli italiani amino godersi la vita. Tutto quanto… Che si tratti del cibo, che si tratti di… Non so come spiegarlo. Semplicemente divertirsi e godersi la vita. Questo mi piace delle persone qui, e anche la passione per il gioco, per il calcio, in questo paese è davvero pazzesca. Soprattutto a Milano”.

Qualche momento speciale?

“Sì, ci sono stati molti momenti speciali. Per esempio quando alcuni dei miei migliori amici della mia città natale vengono a visitarmi e posso vederli e mostrargli la mia nuova casa (San Siro, ndr)”.

Com’è il tuo rapporto con i tifosi in città?

“Ovunque vada c’è chi mi ama o mi odia perché è un tifoso dell’Inter. Quindi è una cosa piuttosto bella, veramente speciale”.