Pulisic: "Per noi è importante non subire gol, lavoriamo ogni giorno per questo"

Intervenuto così ai microfoni di DAZN, Christian Pulisic ha parlato dopo la vittoria del Milan soprattutto grazie al suo gol, decisivo nel secondo tempo per "ghiacciare" La partita. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sulla qualità del Milan

"Sappiamo essere un gruppo forte e con grande qualità, sta a noi dimostrarlo sul campo ogni partita come abbiamo fatto stasera. Per il nostro modo di giocare è importante non subire gol, lavoriamo sempre per questo. Siamo felici, volevamo vincere dopo la brutta partita contro la Cremonese, è andata bene oggi".

