Pulisic potrebbe tornare contro l'Inter il prossimo 23 novembre

vedi letture

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nella giornata di ieri Christian Pulisic hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Un problema non da poco per Massimiliano Allegri, che perde il giocatore più prolifico e decisivo del suo Milan in questo inizio di stagione.

Trattandosi di un problema muscolare, lo staff rossonero cercherà di seguire passo per passo il processo di guarigione dell'americano senza forzare più di tanto la mano. Per questo motivo Pulisic potrebbe direttamente rientrare contro l'Inter il prossimo 23 novembre, dopo la sosta, anche se stando a quanto anticipato da MilanNews.it nella giornata di ieri, non è da escludere a priori un recupero tra la sfida contro il Parma e quella contro la Roma, visto che i tempi di recupero sarebbero stimati in 3 settimane.