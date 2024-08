Pulisic regala lampi di luce, da trequartista ha convinto Fonseca: "Mi piace vederlo in quella posizione"

Il Milan saluta gli States con una vittoria ai calci di rigore nell'ultimo incontro americano contro il Barcellona, maturata dopo il 2-2 nei tempi regolamentari grazie alle reti di Jovic e Pulisic e alla doppietta di Lewandowski. Arrivano così buone indicazioni per mister Fonseca, che in questa Tournée americana ha potuto toccare con mano dettagli e idee utili per il suo nuovo Milan. E' stata una conferma e certezza la prova positiva di Christian Pulisic, in gol e assist-man nella gara contro il Barcellona.

PULISIC TREQUARTISTA: ESPERIMENTO RIUSCITO

Segnali positivi sono arrivati soprattutto dall'attacco dove Fonseca sembra deciso a puntare su Christian Pulisic come trequartista. Questo il suo pensiero sulla posizione dell'americano che contro il Barcellona ha regalato un assist per Jovic e ha segnato un gol: "Secondo me, ha fatto una partita fantastica, mi piace vedere come partecipa al gioco in quella posizione. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto intelligente, non ho dubbi che anche in questa stagione continuerà a essere un giocatore molto importante per il Milan". C'è invece ancora da registrare la fase difensiva, in particolare il filtro che devono fare i due mediani. E una mano a Fonseca dovrebbe arrivare anche dal mercato dove la priorità del Diavolo è proprio prendere un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa.