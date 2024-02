Pulisic vicino alla doppia cifra: i gol e gli assist dell'esterno rossonero fin qui

vedi letture

E' il giorno dopo la brutta sconfitta per il Milan, che nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, perde 4-2 contro il Monza crollando anche nel finale, in inferiorità numerica, sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno. I rossoneri hanno lottato e ottenuto il momentaneo pareggio grazie alla splendida rete messa a segno da Pulisic, sempre più decisivo in questa stagione.

Infatti per l'ex Chelsea, i numeri continuano a migliorare: otto reti stagionali e sette assist messi a segno fin qui da Christian Pulisic.