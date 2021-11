Qatar 2022, l'Italia pesca la Macedonia del Nord. Possibile finale col Portogallo

Sarà la Macedonia del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale dei play-off per Qatar 2022. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo C, lo stesso in cui sono andate Portogallo e Turchia, che potrebbero essere dunque delle potenziali avversarie in finale. La semifinale si giocherà il 24 marzo, mentre l'eventuale finale verrà disputata il 29 marzo.