QS - Pioli ritrova il suo passato, ma oggi è una sfida decisiva per lo scudetto

Grande entusiasmo a Milanello in vista della gara di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Match in cui Pioli ritroverà il suo passato, ma anche una rosa al completo. Saranno indisponibili solamente Kjaer, Florenzi e Maldini, sottolinea QS. Quella di oggi è una gara fondamentale per le sorti del Milan, che già oggi può mettere un piede avanti all'Inter nella corsa scudetto.