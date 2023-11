QS: "Sinner arriva, il Milan no". Rossoneri battuti dal Dortmund

"Sinner arriva, il Milan no". Così titola oggi in prima pagina il Quotidiano Sportivo, riferendosi al ko per 1-3 dei rossoneri tra le mura amiche contro il Dortmund. Sconfitta pesante, arrivata nonostante la presenza allo stadio del tifoso milanista Jannik Sinner, al quale tutto lo stadio ha reso onore dopo la vittoria in Coppa Davis con l'Italia. A pesare, oltre la sconfitta, c'è stato poi l'ennesimo infortunio, stavolta a fermarsi è stato Malick Thiaw.

La difesa continua ad essere il reparto più colpito dagli infortuni, tanto che al momento Stefano Pioli ha a disposizione un solo centrale, vale a dire Fikayo Tomori. Gli altri sono tutti infortunati e così ieri il tecnico milanista ha dovuto mettere Rade Krunic al centro della retroguardia dopo l'uscita del tedesco. Insomma, la situazione in casa rossonera continua ad essere molto complicata anche e forse soprattutto per colpa degli infortuni.