Qual è il suo rapporto con Leao? Fonseca: "Ho cercato di avere una strategia con Rafa, poi ne ho provato un'altra e mi sembra abbia avuto effetto. Se questa è la reazione..."

vedi letture

Dopo il trionfo di Madrid, il Milan tornerà in campo domani per la sfida al Cagliari, da affrontare senza Alvaro Morata, reduce dal trauma cranico subito ieri in uno scontro con Pavlovic. Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa per presentare la partita.

Qui un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è il suo rapporto con Leao?

"Buono ed è stato sempre buono. Io non posso dire tutto. Ogni allenatore ha una strategia. Io ho cercato di avere una strategia con Rafa, forse non è stata la migliore, poi ne ho provata un'altra e mi sembra abbia avuto qualche effetto... Io non ho mai avuto problemi con Rafa. Lui ha accettato bene la situazione e ha avuto la reazione che io volevo. Mi aspetto che Rafa possa continuare così. Se questa è la soluzione, magari possiamo vedere Rafa più volte in panchina (ride, ndr)..."