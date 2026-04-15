Qualificazioni mondiali femminili, 0-6 tra Serbia e Italia. Prima vittoria nel girone
(ANSA) - ROMA, 14 APR - L'Italia ha battuto 6-0 la Serbia in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. Le azzurre di Andrea Soncin, impegnate in trasferta, hanno dominato la partita segnando tre reti già nel primo tempo, con Girelli, Lenzini e Oliviero. Nella ripresa la pressione non è diminuita ma ad andare in golo sono state invece Caruso, Cantore e Greggi. Per l'Italia è la prima vittoria nel girone dopo la sconfitta subita con la Svezia e il pareggio con la Danimarca, la prossima avversaria nel match in programma sabato prossimo. (ANSA).
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