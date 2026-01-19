Quando smetterò di dire che puntiamo solo alla Champions? Allegri risponde così
(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Con cinque cambi le sostituzioni diventano determinanti, chi entra deve alzare il livello come successo oggi con Fullkrug che aveva leggerezza mentale. Un gruppo meraviglioso ma siamo ancora a metà dell'opera": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Lecce proprio grazie al gol di un subentrato. "Fullkrug è una soluzione importante per questi finali di partita, così come a Como e come oggi. La cosa che dobbiamo fare meglio è la precisione negli ultimi passaggi". Il Milan resta a -3 dall'Inter ma Allegri continua a non parlare di scudetto.
"Quando smetterò di dire che puntiamo solo alla Champions? Quando matematicamente saremo dentro le quattro. C'è ancora del tempo. Ad oggi, ripeto, la quota Champions è 74. Mentre la quota scudetto è a 86/88". (ANSA).
