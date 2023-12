Quanto vale l'Europa League? Ecco tutte le cifre

Al Milan di Stefano Pioli non è bastato il successo di ieri contro il Newcastle per passare il turno in Champions League: i rossoneri hanno chiuso il girone F con gli stessi punti del PSG, ma agli ottavi vanno i parigini grazie ad una migliore differenza reti. Con il terzo posto in classifica, i rossoneri retrocedono così in Europa League (partiranno dai sedicesimi) che non è ovviamente la Champions, ma è comunque un trofeo prestigioso che tra l'altro il Milan non ha mai vinto nella sua storia.

Ma da un punto di vista economico quanto vale l'Europa League? Ecco le cifre nel dettaglio della fase ad eliminazione diretta:

- qualificazione agli ottavi di finale: 1,2 milioni di euro a club

- qualificazione ai quarti di finale: 1,8 milioni di euro a club

- qualificazione alle semifinali: 2,8 milioni di euro a club

- qualificazione alla finale: 4,6 milioni di euro a club

- la vincente della finale di Europa League riceverà altri 4 milioni di euro