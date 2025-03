Quarta vittoria di fila per la Roma: Como superato in rimonta, Saelemaekers-gol

Quarta vittoria consecutiva per la Roma, undicesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che con il 2-1 al Como superano momentaneamente in classifica il Milan. Giallorossi che vanno sotto all'intervallo con la rete di Da Cunha al 44'.

Nella ripresa è un gran gol di Alexis Saelemaekers, giocatore di proprietà del Milan, a pareggiare i conti. La svolta al 63' con il secondo cartellino giallo rimediato dal comasco Kempf, che lascia i suoi in inferiorità numerica per l'ultima mezz'ora di gioco. E la Roma ringrazia e mette la freccia con Artem Dovbyk, che firma il 2-1 definitivo. Impressionante l'apporto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il tecnico testaccino aveva raccolto i giallorossi più vicini alla zona retrocessione e a suon di risultati ha permesso ai capitolini di agganciare il treno delle squadre in corsa per una qualificazione a una competizione europea.