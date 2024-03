Quarti Europa League: le squadre qualificate. Ci sono tre italiane

Milan, Roma e Atalanta: l'Italia fa en plein e porta tre squadre su tre ai quarti di Europa League. Si completa il quadro, con i finali delle partite delle 21. E che finali. L'Atalanta soffre con lo Sporting, ma alla fine vince e ce la fa. Roma in scioltezza, nonostante la sconfitta conserva tre reti di margine e la qualificazione non è praticamente mai in dubbio.

Finale da urlo a Leverkusen: fino al 92' il Bayer di Xabi Alonso era sotto e virtualmente fuori dalla competizione. Ma una doppietta di Schick nei minuti di recupero ribalta il Qarabag e il discorso quarti: ci vanno i tedeschi. Di seguito i risultati e tutte le qualificate al prossimo turno

ATALANTA-SPORTING 2-1 (1-1 all'andata) - 33' Gonçalves (S); 46' Lookman (A); 59' Scamacca (A)

BRIGHTON-ROMA 1-0 (0-4 all'andata)- 37' Welbeck (B)

BAYER LEVERKUSEN-QARABAG 3-2 (2-2 all'andata) - 58' Zoubir (Q); 67' Juninho (Q); 72' Frimpong (B); 93', 97' Schick (B)

LIVERPOOL-SPARTA PRAGA 6-1 (5-1 all'andata) - 7' Nunez (L); 8' Clark (L); 10' Salah (L); 14', 55' Gakpo (L); 42' Birmancevic (S); 48' Szoboszlai (L)

Ritorno ottavi di finale di Europa League, i risultati delle 18.45

VILLARREAL-OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-1 (0-4 all'andata)

WEST HAM-FRIBURGO 5-0 (0-1 all'andata)

SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3 (2-4 all'andata)

RANGERS-BENFICA 0-1 (2-2 all'andata)

*=In neretto le squadre qualificate

LE SQUADRE CLASSIFICATE

Olympique Marsiglia

West Ham

Milan

Benfica

Atalanta

Roma

Bayer Leverkusen

Liverpool.