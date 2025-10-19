Quarto 0-0 della giornata: anche Atalanta e Lazio si annullano

La settima giornata della Serie A Enilive fino a questo momento è la fiera dello 0-0. Dopo i due pareggi a reti bianche del sabato tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona, oggi ne sono arrivati altri due: quello tra Genoa-Parma e l'ultimo in ordine di tempo tra Atalanta e Lazio che si sono annullate nella gara delle 18 che si è disputata a Bergamo. La formazione del tecnico Ivan Juric è ancora imbattuto in campionato in questa stagione, mentre i biancocelesti rimangono invischiata al 12° posto con 8 punti.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0

ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0

ore 18, Torino-Napoli 1-0

ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus 2-0

ore 15, Genoa-Parma 0-0

ore 15, Cagliari-Bologna 0-2

ore 18, Atalanta-Lazio 0-0

ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese