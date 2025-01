Questa partita qui è stata persa ad agosto, mica ieri. Il motivo è palese a tutti, tranne...

Juventus-Milan del 18 gennaio 2025 si è decisa il 31 agosto 2024. Ebbene sì. Personalmente, non credo di essere impazzito: confermo le date citate. La partita di ieri il Milan l'ha persa quando la società, il 31 agosto scorso, ha deciso di lasciare la rosa con i soli Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders come centrocampisti centrali. E l'ha ripersa quando, sperando nel recupero di Bennacer - che, se mai ci sarà, comporta molto tempo - non ha ancora al 19 gennaio 2025 acquistato un altro centrocampista. E non si vedono neanche trattative all'orizzonte.

Troppe partite, pochi giocatori

La prestazione dei rossoneri allo Stadium è stata indecente dal punto di vista tecnico, ma tale qualità non può corrispondere solo a una giornata storta o ad una tattica sbagliata. Molti giocatori sono con la lingua da fuori, al limite delle forze. E non c'è tempo per recuperare. Si è giocato sabato, si è giocato martedì, si è giocato ieri, si giocherà mercoledì, si giocherà domenica, si giocherà mercoledì, si giocherà domenica, si giocherà mercoledì e poi di nuovo domenica. Un tour de force che si vuole affrontare in queste condizioni fisiche? La società aiuti Conceicao sul mercato. La società aiuti il Milan con il mercato.

Le parole di Ibrahimovic

Nel pre partita, Ibrahimovic ha dichiarato questo sul mercato: "Con l’allenatore si parla tutti i giorni più o meno. Per avere un dialogo su cosa gli piace e cosa è la nostra strategia bisogna parlare tutti i giorni. Sappiamo cosa serve e si lavora. Se serve, perché la squadra è forte. Dove serve qualcosa? È il mercato. Più parlo e più costa. Meno parlo e meno costa". Bene, si faccia qualcosa allora. Al di là dei costi. Perché qui si rischia seriamente.