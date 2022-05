R. Antonelli: "Ibra è giunto a un bivio. Kessie? Al suo posto non avrei lasciato il Milan"

MilanNews.it

L'ex giocatore rossonero Roberto Antonelli ha rilasciato queste dichirazioni a DerbyDerbyDerby.it su Zlatan Ibrahimovic e su Franck Kessie: "Ibra resta un grandissimo campione, ma è giunto a un bivio. Non penso che, in caso si rendesse conto di non poter più giocare a alti livelli, resti attaccato alla poltrona… L’addio di Kessie? Sinceramente al suo posto non avrei lasciato il Milan".