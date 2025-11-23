Rabiot a MTV: "Sarà una bella partita. Loro hanno giocatori forti, ma anche noi"

Nel pre partita di Inter-Milan Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare del primo derby di Milano della sua carriera.

Le sensazioni per questo derby

"Sono contento. Per queste partite non c'è bisogno di motivazione, perché hanno già tutto. Sono contento, ho avuto modo di lavorare di più durante questa sosta, e sono molto contento di poter tornare ad aiutare squadra e compagni".

Quale saranno le chiavi per affrontare questa partita?

"Sarà una bella partita, anche perché in classifica siamo entrambe messe bene. Hanno giocatori forti, anche noi. Sarà una partita tosta, solida, con duelli e speriamo con tanti gol".

Ti senti al top?

"Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi e non migliori più. L'anno scorso ho fatto una grande stagione in Francia, sono tornato anche con più voglia di far bene e aiutare la squadra con la mia esperienza. Mi sento bene e voglio godermi questi anni qui in Italia".