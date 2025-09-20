Rabiot a Sky: "Allegri? C'è Landucci che fa come lui: non cambia. Oggi fondamentale per crescere"

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero alla seconda gara su due da titolare, nel pre-gara della sfida di questa sera contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue parole.

Sei partito forte... "Ho fatto una settimana buona e una partita buona: non sono ancora al 100% perché prima del Bologna non avevo giocato per un mese. Devo ancora lavorare e allenarmi con la squadra ma mi sento bene anche di testa"

Perché Allegri ha detto che questa partita è la più importante? "Perché arrivano quattro partite prima della sosta e questa è la prima: fondamentale per continuare a crescere. Loro sono forti e lo hanno dimostrato. Siamo il Milan e dobbiamo vincere per forza"

Cosa cambia senza Allegri: cosa vi ha detto? "Ci ha parlato in hotel e poi c'è Landucci che è il suo vice e fa come lui: per noi non cambia nulla. Siamo pronti"