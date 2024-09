Rabiot ancora a spasso? Walter Sabatini si è fatto un'idea del perché

"Al di là di quello che ha speso, la Juventus attinge molto dal lavoro fatto con l’Under 23: hanno giocato in anticipo sulle altre società e ora si godono frutti bellissimi". A commentare la sessione di calciomercato appena conclusa, con un occhio di riguardo nei confronti del club bianconero, è direttamente un veterano tra i dirigenti come Walter Sabatini: "Hanno ragazzi del 2004 o 2005 che giocano titolari nella Juventus, come Yildiz: non è poco. Oppure sono serviti per finanziare operazioni in entrata: è una risorsa fondamentale", spiega Sabatini sulle pagine di Tuttosport.

E dopo un complimento a Thiago Motta ("Sta riproponendo a Torino ciò che si è visto a Bologna"), per Sabatini c'è anche spazio ad una valutazione per l'operazione Koopmeiners, pagato 60 milioni: "E' evidente che, essendo un top dell’Atalanta, sarebbe stato pagato una cifra del genere, ma per come sono fatto io ci sono altre operazioni che mi emozionano di più, anche della Juventus. Cabal, ad esempio. Per me è un grande colpo".

La scelta di Dybala di restare a Roma, inoltre, viene vista da Sabatini come un atto di amore e di grande generosità verso una città grande e una società importante come la Roma, mentre in conclusione il tema si sposta sul tema Rabiot, ancora a spasso da svincolato: "Se un giocatore come lui non trova squadra significa che qualcosa nel calciomercato sta cambiando", sottolinea Sabatini parlando di "segnali di cambiamento nella mentalità dei dirigenti e forse anche dei tifosi".