Rabiot aveva raggiunto un accordo di rinnovo col Marsiglia, ma ora la situazione è bloccata

Secondo quanto riportato da L'Equipe, sebbene sia ancora troppo presto per considerare il suo reinserimento in squadra, un accordo di massima per il rinnovo di Adrien Rabiot era già stato raggiunto tra l'entourage del giocatore e il Marsiglia all'inizio di agosto. Si tratterebbe di un prolungamento fino al 2027, per un anno, con l'accordo di poter partire la prossima estate senza troppe complicazioni in caso di un'offerta vantaggiosa.

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe restare in Francia con De Zerbi. Sì, il centrocampista ex PSG e Juventus era stato messo fuori rosa e quindi sul mercato dopo un forte e vioento litigio avuto con l'ex compagno di squadra al Marsiglia Jonathan Rowe, oggi nuovo giocatore del Bologna nella nostra Serie A. La novità sarebbe che, come riportato da Téléfoot, il giocatore francese si sarebbe scusato con De Zerbi due giorni fa, al centro sportivo della Commanderie. Senza tuttavia voltare definitivamente pagina. Resta da vedere quale sarà la decisione del duo Longoria-Benatia, rispettivamente presidente e direttore sportivo dell'OM e di come e quanto il Milan, eventualmente potrebbe inserirsi nella corsa a Rabiot, pupillo da sempre di mister Allegri.