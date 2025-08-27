Rabiot pupillo di Allegri, in giugno Adrien disse: "Se chiama sarò sempre disponibile a parlarci"

vedi letture

Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri è una love story che potrebbe rinverdirsi al Milan. Il centrocampista francese ha giocato per tre anni alla Juventus allenato dal tecnico livornese che lo ha fatto performare in campo al meglio: l'attuale allenatore rossonero ha sviluppato una grande predilezione per il calciatore francese e non è un caso che oggi lo abbia chiesto alla dirigenza, sfruttando il problema capitato nello spogliatoio dell'Olympique Marsiglia dopo la prima giornata di campionato.

L'affetto è reciproco, nel senso che anche Adrien Rabiot riconosce in Allegri una figura cruciale nel suo percorso. La Gazzetta dello Sport oggi riporta alcune dichiarazioni che il calciatore fece alla rosea nel mese di giugno, proprio sul suo vecchio allenatore: "Con lui posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama sarò sempre disponibile a parlarci". La domanda sorge spontanea: in queste ultime ore frenetiche di mercato, Allegri avrà già chiamato Rabiot?