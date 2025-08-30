Ramaccioni: "Senza Reijnders e Theo, più Leao infortunato, il Milan ha perso il 50-60% del potenziale"

Silvano Ramaccioni, storico team manager del Milan di Berlusconi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco il suo pensiero sul momento rossonero:

Sul ko contro la Cremonese

"Allegri ha messo in guardia che avremmo avuto grosse difficoltà in partenza in questo campionato e si sono perfettamente verificate. Serve pazienza e sperare che si possa rimediare. La strada è lunga".

Ci sarà una reazione?

"È una cosa difficile da digerire per noi tifosi. Sono andati via giocatori molto importanti. Si è vista l'assenza di Theo, Reijnders e Leao. Gente che pesa oltre il 50-60% del valore della squadra. Vedo che c'è un buon rapporto tra Allegri e la proprietà e speriamo corrano ai ripari. L'anno scorso il grandissimo Napoli alla prima di campionato a Verona perse 3-0".

Milan che può emulare il Napoli dell'anno scorso?

"Non penso che il Milan in questa stagione debba emulare il Napoli perché penso che non ci riusciremo. Ma fare molto meglio dell'anno scorso sì. I giocatori sono cambiati, alcuni non li avrei mai ceduti come Reijnders e Theo. Ma la società è guidata da loro e loro fanno quel che è più opportuno a livello economico".

Sugli ultimi giorni di mercato

"Se hanno scelto Allegri lo ascoltino e lo facciano anche in questi ultimi giorni di trasferimenti".

Come il Man United, una nobile decaduta?

"Io spero che sia solo un momento. E che ci sia lo spazio e la capacità per rimediare. Ci sono stati anche degli arrivi importanti, come Modric che sognavo da tempo e in generale a centrocampo ci sono delle novità. In difesa bisognerebbe mano perché si sono presi troppi gol".