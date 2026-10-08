Ramazzotti: “Il Milan per Cardinale è diventato più una questione di cuore che di affari"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti ha commentato l'operato del proprietario del Milan, Gerry Cardinale

Andrea Ramazzotti, giornalista, ha pubblicato su La Gazzetta dello Sport un commento sull'operato recente e prossimo di Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Negli scorsi giorni, dopo settimane di lavoro intenso tra New York e Los Angeles, ha annunciato la grande operazione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, che ha dato vita a Skydance, piattaforma da 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio che riunisce Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports.

Sabato sarà nuovamente in Italia, per la precisione a Milanello, per salutare la squadra e farle sentire la sua vicinanza in vista della trasferta di domenica a Reggio Emilia, che segnerà la ripresa della Serie A. Gerry Cardinale è questo: passa da un affare miliardario... alla sua passione per il Milan, uno degli asset della galassia RedBird che per lui è diventato più una questione di cuore che di affari. Concluso il mercato di agosto, la sua presenza al fianco della squadra non sarebbe indispensabile eppure il prossimo weekend sarà a fianco di Maignan e compagni sperando di poter festeggiare un'altra vittoria. A Reggio Ormai la presenza di Cardinale in tribuna non è una novità visto che ha visto dal vivo le prime cinque gare di Serie A dei rossoneri. L'ultima col Lecce: «Sono stati tra i 90' migliori visti finora», il commento di Gerry, ancora imbattuto in stagione (non era allo stadio col Benfica in Europa League)".