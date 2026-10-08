Ramazzotti: “Il Milan per Cardinale è diventato più una questione di cuore che di affari"
Andrea Ramazzotti, giornalista, ha pubblicato su La Gazzetta dello Sport un commento sull'operato recente e prossimo di Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Negli scorsi giorni, dopo settimane di lavoro intenso tra New York e Los Angeles, ha annunciato la grande operazione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, che ha dato vita a Skydance, piattaforma da 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio che riunisce Paramount, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, CBS Sports, TNT Sports.
Sabato sarà nuovamente in Italia, per la precisione a Milanello, per salutare la squadra e farle sentire la sua vicinanza in vista della trasferta di domenica a Reggio Emilia, che segnerà la ripresa della Serie A. Gerry Cardinale è questo: passa da un affare miliardario... alla sua passione per il Milan, uno degli asset della galassia RedBird che per lui è diventato più una questione di cuore che di affari. Concluso il mercato di agosto, la sua presenza al fianco della squadra non sarebbe indispensabile eppure il prossimo weekend sarà a fianco di Maignan e compagni sperando di poter festeggiare un'altra vittoria. A Reggio Ormai la presenza di Cardinale in tribuna non è una novità visto che ha visto dal vivo le prime cinque gare di Serie A dei rossoneri. L'ultima col Lecce: «Sono stati tra i 90' migliori visti finora», il commento di Gerry, ancora imbattuto in stagione (non era allo stadio col Benfica in Europa League)".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan