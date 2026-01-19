Ramazzotti: "L'operazione di pagare il debito con Elliott è avviata e potrebbe concludersi nell'arco di qualche settimana"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui movimenti societari del Milan: "Gerry Cardinale sta lavorando al rifinanziamento con il quale estinguere in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro, più interessi, concesso dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028. L'operazione è avviata e potrebbe concludersi nell'arco di qualche settimana. A garantire a RedBird i soldi necessari per rimborsare la famiglia Singer un pool di investitori che vede nel Milan un'occasione interessante visti i tre bilanci consecutivi chiusi in attivo e l'operazione stadio. Cardinale ha acquistato il Milan nell'estate 2022, dopo la vittoria dell'ultimo scudetto, dando al club un enterprise value di 1,2 miliardi. L'equity value è stato invece di 1,15 miliardi: 600 milioni sono stati versati da RedBird al fondo dei Singer, 550 sono stati invece prestati (con relativo tasso d'interesse) dal venditore a Cardinale. Il vendor loan è stato allungato nel dicembre 2024 fino al luglio 2028 con un ulteriore investimento da parte di RedBird e un debito ridotto a 489 milioni. Adesso Cardinale è convinto che la fumata bianca possa avvenire entro la fine della stagione".

LE PAROLE DI DE STEFANO

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista De Stefano de La Verità ha parlato così della possibilità concreta che Cardinale estingua il debito con Elliot. Queste le sue parole:

"Era l'estate del 2022, c'è stato il passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Quell'operazione era stata conclusa grazie ad un vendor loan che è un'operazione che a livello finanziario si pratica spesso e significa che chi cede presta dei soldi all'acquirente. In quel caso lì parlavamo di un'operazione totale da 1 miliardo e 100 e in questo caso il vendor loan fu di 490 milioni circa. Metà del prezzo circa. Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un rifinanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. Confermo anche io il nome di Convest"