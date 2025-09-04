Ramazzotti: "Nkunku in via Aldo Rossi e a Milanello è considerato un top player"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sull'acquisto di Nkunku: "C’è Nkunku che in via Aldo Rossi e a Milanello considerano un top player reduce da un anno al di sotto del suo standard al Chelsea, ma che era nel mirino — anche questa estate — di diverse società che partecipano alla prossima Champions".

INVESTIMENTI

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.