Rambo, il responsabile della sicurezza che ricorda un aneddoto con Kakà

Giampaolo Bompiano, il responsabile della sicurezza del Milan soprannominato da tutti "Rambo", nell'intervista rilasciata al club rossonero e pubblicata su Facebook, ha raccontato un aneddoto riguardante i compleanni di Ricardo Kakà: "C'era gente che arrivava a Milanello con le torte nel giorno del suo compleanno, proprio torte, fatte con le sue fotografie, e stavano fuori. Gente che veniva da qualsiasi parte del mondo solo per vederlo e farsi una foto". Al che segue la risposta di Kakà, che in un videomessaggio racconta anche lui di questi episodi: "Tante volte lui (Rambo, ndr) prendeva questi regali e me li portava in camera. Tante volte era cibo, erano torte e lui me le portava. Poi io ne mangiavo una fetta e lui si prendeva il resto. Ma questa è solo una delle storie che abbiamo con questa grande persona."