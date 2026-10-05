Ramos dopo il gol alla Norvegia: "Da attaccante, dovevo essere lì"

Intervistato dopo la rete alla Norvegia, Gonçalo Ramos ha raccontato di essere molto soddisfatto di quanto fatto durante questa sosta con il Portogallo

Dopo il gol segnato ieri sera contro la Norvegia, Gonçalo Ramos, autore di tre gol nelle quattro partite giocate durante questa sosta con il suo Portogallo, ha dichiarato ai microfoni di Sport TV: "Ciò che conta è il gioco della squadra. Io ero lì per insaccare. Da attaccante, dovevo esserci. Sembra facile, ma non lo è. Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità, perché Joao Felix avrebbe potuto scegliere una conclusione diversa. Queste ultime 3 partite sono motivo di orgoglio e una dimostrazione del mio lavoro. Abbiamo creato molte occasioni e io, da attaccante, ho finito per beneficiare della qualità che mi circondava.

Ho sempre dimostrato di essere presente anche quando non giocavo molto. Fa parte del calcio, e queste tre partite sono la dimostrazione del mio lavoro. La qualificazione ai quarti di Nations League? Siamo in una fase di adattamento al nuovo allenatore, ma vogliamo arrivare primi nel girone. Le partite ci servono da allenamento per apportare le modifiche necessarie".