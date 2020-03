Rangnick e la sua carriera da allenatore: a 22 anni aveva già il patentino

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta questa mattina la carriera da allenatore di Ralf Rangnick, il quale a 22 anni aveva già il patentino: dopo aver portato l'Ulm nella Serie B, il tedesco ha lavorato dal 1999 al 2001 allo Stoccarda, dal dal 2001 al 2004 all’Hannover, ottenendo la promozione in Bundesliga. Dal 2004 al 2005, Rangnick ha la sua prima esperienza allo Schalke, dove tornerò poi nel 2011, prima di lasciare per sindrome da esaurimento. Tra queste due esperienze, il tecnico tedesco ha allenato dal 2006 al 2011 l'Hoffenheim, che portato dalla C alla Bundesliga. Nel 2012, entra nella galassia Red Bull con compiti sia da ds che da allenatore per due stagioni (al Lipsia).